На тест ЗНО з історії України не допустили 40 абітурієнтів

У зовнішньому незалежному оцінюванні з історії, яке пройшло 6 червня, взяли участь 159 523 особи, що становить 94,4% від усієї кількості. Як повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, 40 осіб не змогли скласти тест.

Зокрема, 20 учасників тестування не змогли потрапити до пунктів тестування через запізнення, ще 20 не мали при собі одного з необхідних документів.

Ті, хто не зміг взяти участь в основній сесії ЗНО з історії України, можуть зареєструватися для участі в додатковій сесії. Для цього необхідно протягом п'яти робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому відбувалася реєстрація на основну сесію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та заяву.

Нагадаємо, 6 червня в Україні пройшло зовнішнє незалежне оцінювання з історії України.

Основна сесія ЗНО стартувала в Україні з 22 травня. Абітурієнти також вже склали тести з математики, української мови та літератури, з іноземних мов, а також з біології.