14% абітурієнтів не склали ЗНО з української мови та літератури

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В четвер, 14 червня, Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) провів перше засідання експертної комісії, на якому було визначено пороговий бал «склав/не склав».

На засіданні було прийнято рішення встановити порогові бали для предметів ЗНО, відштовхуючись від найкращих результатів. У випадку з українською мовою, пороговим балом був 23.

У зв’язку з цим, ЗНО з української мови та літератури не склали 14% абітурієнтів, що майже вдвічі більше ніж минулого року. На іспиті з англійської мови, на яку цього року надійшло чимало скарг, випускники були ледь успішнішими – його склали 87% від загального числа. Найкращий результат показали абітурієнти, що здавали біологію, його провалили лише 8% майбутніх вступників.

Нагадаємо, що у 2018 році в ЗНО з української мови та літератури взяли участь понад 320 тис. осіб, що становить 97% від загальної кількості зареєстрованих.