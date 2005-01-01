Експертна комісія визначила прохідний бал для чотирьох предметів ЗНО

Прохідні бали цього року менші, ніж 2017-го

Експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила прохідний поріг для тесту зовнішнього незалежного оцінювання. Йдеться про чотири дисципліни: математику, українську мову, іноземні мови та біологію, пише «Новое время».

Для вступу до вишу необхідно набрати мінімальну кількість балів. Цьогоріч році для математики встановили поріг 10 балів, для української мови – 23, для іноземних мов – 19 балів, для біології - 22.

Прохідні бали цього року менші, ніж торік, а саме на один бал для усіх названих дисциплін, окрім іноземної мови – для цього предмету прохідний рівень зріс на п’ять балів.

Експертка з розвитку освіти Наталія Чуприна пояснила, що прохідний бал з кожного предмета залежить від результатів усіх учнів. І чим загальний бал з певного предмету вищий, тим якіснішим є рівень, який показали діти під час тестування.

До складу експертної комісії увійшли працівники Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук, Національної академії педагогічних наук, Українського і регіональних центрів оцінювання якості освіти, закладів освіти та інших установ і організацій.

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Як повідомлялося, тестування з української мови і літератури не склали 14,5% учасників ЗНО, з математики — 18,7%, біології — 8,5%. Серед іноземних мов найбільше абітурієнтів не склали англійської мови — 10,6 тис. осіб. Тестування з німецької не пройшли 383 абітурієнти, з французької 78, з іспанської — 14 людей.