На Хмельниччині до шести років ув’язнення засудили 81-річного чоловіка, який затягнув у підвал восьмирічну дівчинку та вчинив щодо неї сексуальне насильство. У суді він категорично заперечував провину.

Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, насильство щодо дитини вчинив 81-річний мешканець Кам’янець-Подільської громади.

«Попри невизнання обвинуваченим своєї вини прокурори довели, що пенсіонер, який проживав неподалік, затягнув восьмирічну дитину в підвал будинку та вчинив щодо дівчинки сексуальне насильство. Коли чоловік почав роздягатись вона змогла вирватись, побігла додому та розповіла все матері», – йдеться у повідомленні.

Судячи з ухвали Кам’янець-Подільського міськрайонного суду, злочин чоловік вчинив у квітні 2020 року. Відомо, що спершу він перебував під вартою, але згодом суд відправив його під домашній арешт.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні ч.4 ст. 153 ККУ (сексуальне насильство) та призначив йому шість років ув’язнення. Окрім цього, відомості про чоловіка постановили внести у так званий «реєстр педофілів». Зауважимо, що максимально йому загрожувало до десяти років тюрми.

Вирок поки ще не набрав законної сили, обвинувачений може оскаржити його, подавши апеляцію.