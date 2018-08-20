83% одеських першокласників будуть навчатися українською мовою

1 вересня школи міста Одеси планують прийняти 11 тис. першокласників, понад 9 тис з яких (83%) виявили бажання навчатися українською мовою. Про це повідомила директорка департаменту освіти Олена Буйневич у понеділок, 20 серпня, інформує одеський сайт «Таймер».

Як повідомляється, в перший день осені навчальний рік почнеться для понад 130 тис. одеських дітей, що на 6,5 тис. осіб (або чотири повноцінні школи) більше, ніж у минулому році. При цьому із загального числа дітей у школах навчатиметься 101 тис. осіб, а в дитячих садах — 31 тис.

За словами Буйневич, в Одесі з кожним роком зростає кількість бажаючих навчатися саме українською мовою.

«Якщо порівняти з минулими роками, то збільшення бажаючих навчатися українською зросла на 25%. Як відомо, у початковій школі батьки мають право вибирати мову навчання, тому для нас особливо цінно, що державну мову вибирають свідомо», – наголосила начальниця департаменту освіти.

В десяті класи подали заяву понад 5 тисяч юних одеситів, і прийом учнів ще триває.

Видання зазначає, що до Одеси традиційно переїжджає велику кількість переселенців, та в дошкільних установах в даний час виховуються 610 таких дітей (380 — з Донецької області, 155 — з Луганської та 71 — з Криму), а ще приблизно 2 тисяч осіб навчаються в загальноосвітніх школах. При цьому для здібних дітей–біженців та дітей, що проживають у зоні АТО, в одеській школі № 118 діє система дистанційного навчання.