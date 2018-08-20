Частина шкіл у Львові та області розпочне навчальний рік на два дні пізніше

На Львівщині школи проведуть урочистості в суботу або ж у понеділок

Керівництво шкіл на Львівщині самостійно обиратиме, коли розпочинати навчальний рік: 1 чи 3 вересня. Про можливість кожної школи автономно визначати дату початку навчання 20 серпня на апаратній нараді повідомила директорка департаменту освіти ЛОДА Любомира Мандзій.

Раніше заяву про можливість проведення шкільних урочистостей саме 3 вересня оприлюднили у Міністерстві освіти і науки.

«Оскільки 1 вересня припадає на вихідний (субота), то департамент освіти пропонує в цей день провести заходи у форматі свята з обов’язковими елементами для першокласників і одинадцятикласників. Жодних занять у цей день не передбачено. Якщо ж у школі вирішать провести урочистості в понеділок, то після цього мають відбутися всі уроки за розкладом», – розповіла Любомира Мандзій.

За даними департаменту освіти ЛОДА, цього року у перший клас на Львівщині підуть більше 30 тис. першокласників – майже на 2 тис. більше, ніж у 2017 році. Тема цьогорічного першого уроку для першокласників: «Я – українець!». Перше заняття для випускних класів проведуть на тему євроінтеграції України.

Очільниця департаменту освіти ЛОДА підкреслила, що у вихідний день батькам школярів буде простіше долучитися до урочистих заходів у школах. Однак остаточне рішення про дату відкриття навчального року кожна школа прийматиме самостійно.