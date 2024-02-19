Хлопець знайшов у лісі мінометну міну часів Другої світової війни

У неділю, 18 лютого, у місті Сколе на Львівщині 8-річний хлопець знайшов у лісі мінометну міну часів Другої світової війни і приніс додому, щоб передати дорослим. У результаті обійшлося без жертв, однак рятувальники застерігають від таких дій.

За даними ДСНС Львівщини, застарілий боєприпас під час прогулянки знайшов в лісі 8-річний хлопець і вирішив самостійно принести небезпечну знахідку додому та віддати дорослим. А саме дитина знайшла 82 мм мінометну міну часів Другої світової війни. У результаті ніхто не постраждав, а піротехнічна група ДСНС вже знищила міну.

Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки у разі виявлення боєприпасів або предметів, що схожі на боєприпаси: