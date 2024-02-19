8-річний хлопчик зі Сколе приніс додому знайдений у лісі старий боєприпас
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У неділю, 18 лютого, у місті Сколе на Львівщині 8-річний хлопець знайшов у лісі мінометну міну часів Другої світової війни і приніс додому, щоб передати дорослим. У результаті обійшлося без жертв, однак рятувальники застерігають від таких дій.
За даними ДСНС Львівщини, застарілий боєприпас під час прогулянки знайшов в лісі 8-річний хлопець і вирішив самостійно принести небезпечну знахідку додому та віддати дорослим. А саме дитина знайшла 82 мм мінометну міну часів Другої світової війни. У результаті ніхто не постраждав, а піротехнічна група ДСНС вже знищила міну.
Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки у разі виявлення боєприпасів або предметів, що схожі на боєприпаси:
- не чіпати,
- попередити про знахідку осіб, що поруч,
- відійти на безпечну відстань,
- на відстані не менше 100 м повідомити про небезпечну знахідку за номерами телефонів 101, 102.