У п’ятницю вранці, 9 квітня, львів’янин самостійно приніс до відділу поліції у Львові снаряд часів Другої світової війни, який знайшов у лісі. На щастя, боєприпас не здетонував і трагедії вдалося уникнути.

У мерії розповіли, що вранці близько 9:20 мешканець приніс до будівлі відділу поліції на проспекті Червоної Калини, 66 на Сихові старий вибуховий пристрій – 100 мм артснаряд часів Другої світової війни. Чоловік пояснив, що знайшов снаряд у лісі і хотів передати поліції.

Місце біля відділу поліції обгородили, виставили охорону. Поліцейські подали заявку надзвичайникам про вилучення та знешкодження виявленого вибухового пристрою.

Мерія нагадує, що самостійно переносити, транспортувати чи розбирати боєприпаси категорично заборонено. У разі виявлення боєприпасів потрібно повідомити поліцію та ДСНС за номерами 101 та 102.