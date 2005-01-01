93 депутати Верховної Ради отримали ₴8 млн компенсації за свої закордонні відрядження

СуспільствоРоман Ганкевич, сьогодні, 08:415310

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93 депутати Верховної Ради отримали ₴8 млн компенсації за свої закордонні відрядження
фото РБК-Україна
Найбільшу компенсацію отримав голова постійної делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв

У Верховній Раді 93 народних депутати отримали компенсацію з дербюджету в сумі 8 млн грн за закордонні відрядження в 2017 році. Про це йдеться у відповіді апарату Верховної Ради на запит «Українських Новин».

Як зазначається, голова парламенту Андрій Парубій отримав 219 тис. грн компенсації, а його перший заступник Ірина Геращенко - 227 тис. грн.

Крім того, з фракції «Блок Петра Порошенко» (БПП) компенсацію з держбюджету отримали, зокрема, голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Володимир Ар'єв (524 тис. грн) і заступник голови фракції Олексій Гончаренко (155 тис. грн). Синові Президента Петра Порошенка, депутату від БПП Олексію Порошенку компенсували 51,2 тис. грн відрядження в Бангладеш.

З фракції «Народний фронт» компенсація була виплачена, зокрема, депутатам Леоніду Ємцю (454 тис. грн) та Георгію Логвинскому (307 тис. грн).

У ВО «Батьківщина» компенсацію виплатили, зокрема, депутату Сергію Власенку (388 тис. грн) та заступнику голови фракції Сергію Соболєву (394 тис. грн).

Сергій Кіраль з «Самопомочі» отримав 366 тис. грн компенсації за закордонні відрядження.

До слова, у 2017 році спікер українського парламенту і ще 175 народних депутатів отримали компенсацію за оренду житла на загальну суму в 32,6 млн грн. Також повідомлялося, що у грудні 2017 року Верховна Рада підвищила зарплати нардепам.

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