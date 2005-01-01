Рух «Чесно» склав антирейтинг прогульників та кнопкодавів у ВРУ за 2017 рік

СуспільствоКатерина Чурилова, 27 грудня12630

До теми

Рух «Чесно» склав антирейтинг прогульників та кнопкодавів у ВРУ за 2017 рік
фото з відкритих джерел
2017 став рекордним за кількістю кнопкодавства серед депутатів 8-го скликання

Троє народних депутатів жодного разу не проголосували у Верховній Раді протягом 2017 року. Це Сергій Клюєв, Олександр Онищенко та Євген Бакулін. Про це повідомив рух «Чесно» у своєму антирейтингу прогульників та порушників серед парламентарів за 2017 рік.

Зазначається, що найбільше голосувань проігнорували народні обранці від груп «Воля народу» (83,1%) та «Відродження» (82,4%).

До антирейтингу також потрапив народний обранець зі Львівщині Володимир Парасюк. Він не брав участі у 92,8% засідань парламенту.

Окрім того, депутати часто реєструються і перебувають у сесійній залі, проте не беруть участь у голосуваннях. Лідери – представники «Радикальної партії», які не брали участь у понад 64% голосувань, хоча були відсутніми у залі лише під час 14,2% голосувань.

Представники «Батьківщини» (36,1%) та позафракційні депутати (35,6%) частіше за все відсутні під час голосувань.

Аналітики руху «Чесно» наголошують, що навіть «стовідсоткового» прогульника відкликати неможливо. Єдине, чим можна покарати депутатів ВРУ — позбавити частини зарплатні. За дорученням спікера з вересня 2016 року перелік прогульників також час від часу публікують у газеті «Голос України».

Також зазначається, що у 2017 році 73 нардепи кнопкодавили 265 разів під час голосувань Верховної Ради. Це більше за кількість кнопкодавств, зафіксованих за два попередніх роки діяльності Верховної Ради 8-го скликання.

Найбільше кнопкодавили представники групи «Відродження» (75 зафіксованих фактів), «Блоку Петра Порошенка» (55), «Народного фронту» (46) та групи «Воля народу» (41).

Раніше Рух ЧЕСНО повідомляв, що кількість кнопкодавів у ВРУ 8-го скликання перевалила за 100 і становить уже майже чверть депутатів.

Нагадаємо, ст. 84 Конституції України зобов’язує народних депутатів України голосувати особисто. Проте чинне законодавство не передбачає жодних санкцій до депутатів за порушення цієї норми.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Незаконні закони – 2 (кримінальний аспект).
Чи є злочином використання нардепами чужих карток? ZAXID.NET
Рух ЧЕСНО оприлюднив розслідування про спонсорів партії «Батьківщина» ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук