Рух «Чесно» склав антирейтинг прогульників та кнопкодавів у ВРУ за 2017 рік

2017 став рекордним за кількістю кнопкодавства серед депутатів 8-го скликання

Троє народних депутатів жодного разу не проголосували у Верховній Раді протягом 2017 року. Це Сергій Клюєв, Олександр Онищенко та Євген Бакулін. Про це повідомив рух «Чесно» у своєму антирейтингу прогульників та порушників серед парламентарів за 2017 рік.

Зазначається, що найбільше голосувань проігнорували народні обранці від груп «Воля народу» (83,1%) та «Відродження» (82,4%).

До антирейтингу також потрапив народний обранець зі Львівщині Володимир Парасюк. Він не брав участі у 92,8% засідань парламенту.

Окрім того, депутати часто реєструються і перебувають у сесійній залі, проте не беруть участь у голосуваннях. Лідери – представники «Радикальної партії», які не брали участь у понад 64% голосувань, хоча були відсутніми у залі лише під час 14,2% голосувань.

Представники «Батьківщини» (36,1%) та позафракційні депутати (35,6%) частіше за все відсутні під час голосувань.

Аналітики руху «Чесно» наголошують, що навіть «стовідсоткового» прогульника відкликати неможливо. Єдине, чим можна покарати депутатів ВРУ — позбавити частини зарплатні. За дорученням спікера з вересня 2016 року перелік прогульників також час від часу публікують у газеті «Голос України».

Також зазначається, що у 2017 році 73 нардепи кнопкодавили 265 разів під час голосувань Верховної Ради. Це більше за кількість кнопкодавств, зафіксованих за два попередніх роки діяльності Верховної Ради 8-го скликання.

Найбільше кнопкодавили представники групи «Відродження» (75 зафіксованих фактів), «Блоку Петра Порошенка» (55), «Народного фронту» (46) та групи «Воля народу» (41).

Раніше Рух ЧЕСНО повідомляв, що кількість кнопкодавів у ВРУ 8-го скликання перевалила за 100 і становить уже майже чверть депутатів.

Нагадаємо, ст. 84 Конституції України зобов’язує народних депутатів України голосувати особисто. Проте чинне законодавство не передбачає жодних санкцій до депутатів за порушення цієї норми.