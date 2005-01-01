9-річного хлопчика з правцем з реанімації перевели у відділення

Хлопчик з правцем понад три тижні провів у реанімації

9-річного хлопчика з Городка, у якого ще 14 травня діагностували правець, наприкінці минулого тижня нарешті з реанімації перевели у травматологічне відділення Львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ. У відділенні інтенсивної терапії, за словами заступниці головної лікарки ОХМАТДИТу Олександри Бурди, хлопчик пробув понад три тижні, але лікування ще не завершено. Він продовжить його у травматологічному відділенні.

На Львівщині цього року вже зафіксовано вже два випадки захворювання на правець серед дітей. Ще один випадок – на початку червня. Обоє дітей, за словами головного епідеміолога Львівщини Наталії Тімко, не мали щеплень від правця.

«Зараз у реанімації на штучній вентиляції легень перебуває 6-річний хлопчик з Старосамбірського району, у якого також діагностували правець. Його госпіталізували ще минулого тижня, але стан дитини і досі важкий», - каже Олександра Бурда.

Другий хлопчик, як і перший, загнав собі скалку в ногу, що і стало причиною інфікування. Скалку дитині витягнули, але, як виявилося, не повністю. Коли в лікарні травматологи обробляли рану, то помітили ще частину скалки, довжиною кілька сантиметрів. Він ходив з нею приблизно два тижні.

Лікарі дуже стривожені тим, що на Львівщині за неповні півроку зафіксовано вже два випадки захворювання на правець. У попередні роки (2016 і 2017) було по два випадки захворювання за рік. На щастя, львівським лікарям вдалося врятувати дітей, хоча, за даними МОЗ, смертність від правця сягає 70%, залежно від віку, лікування, загального стану хворого. Без госпіталізації і інтенсивного лікування кількість летальних випадків серед людей найстаршого і наймолодшого віку становить 100%.

Нагадаємо, що правець – це інфекційне захворювання, на яке, за словами лікарів, можуть захворіти і діти, і дорослі після будь-яких травм, якщо у рану потраплять спори збудника, які є дуже стійкими до зовнішнього середовища. Єдиний спосіб вберегтися від правця — вакцинація.