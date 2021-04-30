Приватні коледжі та виші зможуть навчати молодших бакалаврів та бакалаврів за державним замовленням, повідомили у п’ятницю, 30 квітня у прес-службі Міністерства освіти та науки.

«Кращі приватні заклади вищої освіти також мають великий методичний та матеріально-технічний потенціал для надання якісної освіти. Для розбудови конкурентоспроможної системи закладів вищої освіти важливо створити рівні можливості для закладів усіх форм власності», — сказав очільник МОН Сергій Шкарлет.

Згідно з інформацією, університети зможуть подати заяву в МОН до 24 травня 2021 року, щоб отримати державні місця.

Також заклад освіти повинен дотримуватись законодавства про індикативну собівартість на всіх рівнях, спеціальностях та формах здобуття вищої освіти. Йдеться про мінімальну вартість, нижче якої не можна встановлювати оплату за навчання для контрактників.

Водночас у відомстві не уточнили, скільки саме бюджетних місць можуть отримати приватні виші.

Можливість приватних вишів здійснювати підготовку студентів за державним замовленням реалізується на основі абзацу 3 пункту 8 Прикінцевих положень закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік».