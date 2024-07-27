Ніжна абрикосова начинка робить рулет м’яким та соковитим.

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 150 г;

творожний сир – 200 г;

цукор – 80 г;

свіжі абрикоси – 150 г;

яйця – 3 шт.;

рослинна олія – 2 ст. л.;

цукрова пудра – 3 ст. л.;

дрібка соди;

шоколад, свіжі ягоди для подачі.

Спосіб приготування:

Курячі яйця вимийте та розбийте у глибоку миску. Туди всипте цукор, додайте олію та все перемішайте.

Борошно змішайте із содою і невеликими частинами висипте в миску. Обов'язково помішуйте, щоб не залишилося грудочок.

Абрикоси вимийте та витягніть кісточки. Наріжте фрукти невеликими шматочками довільної форми.

Розстеліть пергамент, на який треба вилити тісто таким чином, щоб вийшов пласт прямокутної форми. Поверх насипте абрикоси і поставте в розігріту духовку на 15 хвилин.

Коли тісто випечеться, потрібно дістати його з духовки та швидко скачати в рулет. Пергамент не знімайте. Зачекайте 10 хвилин, щоб рулет трохи охолонув.

Рулет розгорніть і намажте всередині сиром. Також посипте цукровою пудрою, щоб він вийшов солодшим. Зніміть пергамент і знову поверніть рулет. Можете поставити його в холодильник на 10 хвилин, щоб він краще тримав форму.