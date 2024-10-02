Ковельський міськрайонний суд виніс вирок адміністратору Viber-чату за публікацію інформації про місця та час вручення повісток співробітниками ТЦК та СП у Ковелі. За скоєне йому призначили два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 26 вересня, із січня 2024 року обвинувачений Андрій Красюк був учасником Viber-чату із назвою «info_kovel», куди систематично публікував інформацію про райони Ковеля, де співробітники ТЦК та СП роздають повістки. Згодом чоловік попросив зробити його адміністратором чату і продовжив свою незаконну діяльність. Загалом на «info_kovel» було підписано 5575 осіб.

«Так, обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 114-1 КК України, а саме: перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період», – йдеться у повідомленні.

У суді Андрій Красюк свою вину визнав. Відомо, що він родом з міста Нововолинськ, із середньою освітою, одружений, має дитину, раніше судимий не був.

Суддя Олексій Шишилін визнав волинянина винним за ч.1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) й призначив покарання – два роки іспитового терміну. Крім того, Андрій Красюк має сплатити 10 216 грн за залучення експертів. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.