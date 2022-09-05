Європейська організація ядерних досліджень (CERN) готується до можливого закриття своїх прискорювачів елементарних частинок, у тому числі Великого адронного колайдера, через дефіцит енергії в Європі. Про це заявив голова комісії CERN з управління енергією Серж Клоде, пише The Wall Street Journal.

Клоде заявив, що енергетична криза, спричинена вторгненням Росії в Україну, загрожує уповільнити експерименти на найбільшому у світі прискорювачі.

«Нас справді хвилює стабільність мережі, тому ми робимо все можливе, щоб запобігти знеструмленню в нашому регіоні», – сказав він.

Колайдер може бути закритий у періоди пікового попиту на енергію в регіоні, оскільки CERN, який розташований на франко-швейцарському кордоні, є одним із найбільших споживачів електроенергії у Франції.

Його робота вимагає до 200 мегават електроенергії, що становить майже третину від того, що споживає сусіднє швейцарське місто Женева.

Тому CERN розробляє плани закриття деяких своїх прискорювачів елементарних частинок у періоди пікового попиту та розглядає можливість простою Великого адронного колайдера.

Великий адронний колайдер – найбільший у світі прискорювач елементарних частинок, збудований у Європейському центрі ядерних досліджень (CERN), поблизу Женеви (Швейцарія), між 1998 і 2008 роками.

Колайдери дозволяють дізнатися природу субатомних елементів, себто зазирнути всередину частинок. Так вчені вже виявили бозон Хіггса та заповнили певні прогалини у розумінні Стандартної моделі. Найбільше очікування від ВАК і колайдерів загалом – початок бурхливого розвитку фізики елементарних частинок, яка, своєю чергою, напряму змінить всі уявлення про фізику загалом.