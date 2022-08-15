Ціни на електроенергію в Європі підскочили до нових максимумів через подорожчання природного газу. За інформацією видання Bloomberg, здорожчання поглиблює енергетичну кризу, яка загрожує занурити єврозону у рецесію.

За даними European Energy Exchange, до прикладу, тарифи на електроенергію на наступний рік у Німеччині зросли на 3% – до 474 євро за МВт-год. Це майже в шість разів більше, ніж минулого року. При цьому, за останні два місяці ціна подвоїлася, повідомляє «Економічна правда».

Зазначається, що ціни зростають через побоювання можливої нестачі газу в Європі, що не дасть змоги виробляти достатню кількість електроенергії цієї зими.

При цьому, атомні потужності Франції надзвичайно низькі, що скорочує можливість експорту електроенергії в найближчі місяці.

«Зростання цін на енергоносії впливає на рахунки для домогосподарств і витрати на все: від виробництва їжі до нагрівання скла. Енергокриза спричиняє інфляцію по всій Європі, підштовхуючи зростання споживчих цін до двозначних цифр», – зазначено у повідомленні.

Крім цього, у Британії за місяць оптова ціна електроенергії за місяць зросла приблизно в сім разів до приблизно 591 фунта стерлінгів (713 доларів) за МВт-год.

«Уряди європейських країн розглядають заходи щодо полегшення тиску та наслідків зростання цін на енергоносії для економік», – йдеться у повідомленні.

На думку аналітика Rystad Energy AS Фабіана Роннінгена, немає чітких ознак припинення «екстремального» зростання цін. За його словами, низьких ядерних, гідроенергетичних і вугільних потужностей континенту недостатньо, щоб полегшити цей тиск.

За висновками експертів, ризик рецесії в єврозоні досяг найвищого рівня з листопада 2020 року. Ймовірність спаду економіки протягом двох кварталів поспіль зросла до 60% з 45% у попередньому дослідженні.