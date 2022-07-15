За п'ять місяців цього року Європа отримала близько 213,1 млн барелів сирої нафти, а Азія 191,1 млн барелів

Європа обійшла Азію та стала найбільшим споживачем американської нафти вперше за шість років. З січня по травень цього року Європа отримала в середньому близько 213,1 мільйона барелів сирої нафти, тоді як Азія отримала 191,1 млн барелів, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що востаннє обсяги споживання нафти Азією відставали від Європи за той самий п’ятимісячний період у 2016 році, коли США скасували заборону на експорт сирої нафти.

«Видобуток сирої нафти в США зростає, але недостатньо швидко, щоби задовольнити потреби Азії та Європи. Крім того, Близький Схід, здається, обмежений у тому, скільки ще він може надіслати до Європи», – зазначено у матеріалі.

Ця зміна потоків нафти підкреслює, наскільки суттєво вторгнення Росії в Україну переорієнтувало постачання енергоресурсів. Намагаючись припинити фінансування війни Путіна, США та інші країни запровадили санкції щодо російської нафти. У результаті більше європейських країн звернулися до США за імпортом нафти. У цей же час, Росія пропонує свою сиру нафту з великими знижками таким країнам, як Індія та Китай, які не ввели жодних заборон.

Видання зазначає, що найбільші виробники в регіоні – Саудівська Аравія та ОАЕ – вже намагаються виконати свої зобов’язання щодо видобутку в рамках угоди ОПЕК+. Інші постачальники, наприклад Лівія, борються з політичними заворушеннями, які обмежують експорт. До слова, Німеччина планує повністю припинити закуповувати російське вугілля 1 серпня, а російську нафту 31 грудня.

Нагадаємо, у березні стало відомо, що США припиняють імпорт нафти та газу з РФ. Цього ж місяця Росія заблокувала експорт нафти з Казахстану до Європи. Тоді ж США стали союзниками з багатими на енергоносії Катаром та Колумбією.