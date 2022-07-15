Уперше за 6 років Європа стала найбільшим покупцем нафти із США
Із січня по травень Європа отримала близько 213,1 млн барелів сирої нафти
Європа обійшла Азію та стала найбільшим споживачем американської нафти вперше за шість років. З січня по травень цього року Європа отримала в середньому близько 213,1 мільйона барелів сирої нафти, тоді як Азія отримала 191,1 млн барелів, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Bloomberg.
Зазначається, що востаннє обсяги споживання нафти Азією відставали від Європи за той самий п’ятимісячний період у 2016 році, коли США скасували заборону на експорт сирої нафти.
«Видобуток сирої нафти в США зростає, але недостатньо швидко, щоби задовольнити потреби Азії та Європи. Крім того, Близький Схід, здається, обмежений у тому, скільки ще він може надіслати до Європи», – зазначено у матеріалі.
Ця зміна потоків нафти підкреслює, наскільки суттєво вторгнення Росії в Україну переорієнтувало постачання енергоресурсів. Намагаючись припинити фінансування війни Путіна, США та інші країни запровадили санкції щодо російської нафти. У результаті більше європейських країн звернулися до США за імпортом нафти. У цей же час, Росія пропонує свою сиру нафту з великими знижками таким країнам, як Індія та Китай, які не ввели жодних заборон.
Видання зазначає, що найбільші виробники в регіоні – Саудівська Аравія та ОАЕ – вже намагаються виконати свої зобов’язання щодо видобутку в рамках угоди ОПЕК+. Інші постачальники, наприклад Лівія, борються з політичними заворушеннями, які обмежують експорт. До слова, Німеччина планує повністю припинити закуповувати російське вугілля 1 серпня, а російську нафту 31 грудня.
Нагадаємо, у березні стало відомо, що США припиняють імпорт нафти та газу з РФ. Цього ж місяця Росія заблокувала експорт нафти з Казахстану до Європи. Тоді ж США стали союзниками з багатими на енергоносії Катаром та Колумбією.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.