У четвер,10 березня, президент США Джо Байден надав статус основних союзників поза НАТО двом державам – багатій на нафту Колумбії й багатому на газ Катару, пише ТСН.

Про отримання нового статусу від США повідомив президент Колумбії Іван Дуке Маркес, який цього дня мав зустріч у Білому домі із президентом Джо Байденом. Він зауважив, що цей статус включає більші можливості у співпраці зі США в комерційних таінвестиційних питаннях, а також у питаннях безпеки.

Під час зустріч із новим союзником Байден висловив своє задоволення позицією Колумбії щодо агресії Росії проти України. Колумбійський лідер у свою чергу висловив готовність збільшити експорт нафти в США. За його словами, тепер у Колумбії виробляється понад 890 тис. барелів нафти на день, а найближчим часом цей показник може сягнути 1 млн.

У цей же день Сполучені Штати офіційно визнали Катар головним союзником поза НАТО, що надає цій країні Перської затоки особливі економічні та військові привілеї у відносинах зі США.

Президент США Джо Байден оприлюднив з приводу цього президентську декларацію, якою підтвердив обіцянку еміру Катару шейху Таміму бін Хамаду Аль Тані, яку він дав у Білому домі наприкінці січня цього року. Катар став третьою країною в регіоні Перської затоки після Кувейту та Бахрейну в статусі головного союзника США поза НАТО.

Ця декларація з’явилася на тлі глобального занепокоєння з приводу поставок енергоносіїв і зростання цін на паливо, спричинених вторгненням Росії в Україну та забороною на експорт російської нафти та газу до США.

Катар є одним з найбільших виробників скрапленого природного газу (СПГ).