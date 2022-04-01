Впродовж півроку США виділятимуть зі стратегічного резерву по 1 млн барелів нафти на добу

Сполучені Штати Америки випустять до 180 млн барелів нафти зі стратегічного резерву, щоб протидіяти економічним наслідкам російського вторгнення в Україну, зокрема світовому зростанню цін на нафту. Про це повідомили у прес-центрі Білого дому.

У Вашингтоні такі дії називають «безпрецедентними», оскільки раніше жодна країна світу не виводила на ринок такої кількості нафти зі стратегічного запасу з такою швидкістю.

«Цей рекорд забезпечить історичний обсяг поставок, який буде служити мостом до кінця року, коли буде нарощено вітчизняне виробництво», – наголосили у Білому домі.

Як відзначається, отримані доходи планується використати для поповнення резерву у майбутньому. Очікується, що це також дозволить простимулювати внутрішній видобуток і збільшити його на 1 мільйон барелів на добу в цьому році і майже на 700 тис. барелів на добу в наступному.

«Президент Байден координує цю дію з союзниками та партнерами по всьому світу, і очікується, що інші країни приєднаються до цієї дії, в результаті чого загальний обсяг у середньому перевищить 1 млн барелів на день», – зазначили у представництві президента США.

Нагадаємо, що 8 березня США заборонили імпорт російської нафти та газу, Велика Британія оголосила, що припинить купувати російську нафту до кінця 2022 року.