Кав'ярня «Kavamak» у Хмельницькому

Глобальна мережа закладів громадського харчування McDonald’s погрожує судом власникам хмельницької кав’ярні «Kavamak». Конфлікт розпочався у січні 2023 року, його суть описує «Главком».

До подружжя підприємців Андрія та Юлії Душкевичів, які ведуть кавовий бізнес у Хмельницькому багато років, звернулись українські адвокати транснаціональної мережі ресторанів – «Дубинський і Ошарова» У їхньому зверненні йшлося, що «ТМ Kavamak очевидно включає до свого складу найменування "Мак" із головних елементів, що є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим знаком "Мак", що належить МакДональдз та має найвищий ступінь правової охорони».

Сім’я Андрія та Юлії Душкевичів близько 12 років займається гуртовим та роздрібним продажем кави в зернах, ремонтом та обслуговуванням кавових машин, а у 2018 році відкрили кав’ярню Kavamak у Хмельницькому.

«У назві Kavamak зашифровані імена трьох наших дітей: Катя, Ваня і Макар. Ми навіть брендуємо кавову продукцію таким чином, прописуючи склади імен дітей із великих букв: KaVaMak», – пояснила Юлія Душкевич.

Водночас пояснення сім’ї не переконало адвокатів і вони продовжили наполягати на добровільній зміні назви кав’ярні. В разі відмови зробити це добровільно, адвокати погрожують хмельницьким підприємцям судовим процесом.

Відомо, що Андрій Душкевич подав заявку на реєстрацію торгової марки Kavamak ще у лютому 2021 року. Про те її було зареєстровано лише на початку січня 2023-го. Проте адвокати McDonald’s розібрали зареєстровану торгову марку на деталі і дійшли висновку: спірна торговельна марка не обмежується спірним словом чи складом «мак». Окрім Kavamak на торговій марці поруч є ще додатковий надпис «Ростерія кави», а також зображення квітки маку із кавовою зерниною.

«Позначення Kavamak, що включає в себе частину "Kava", що, ймовірно, означає українське слово "кава", а "Mak", що ймовірно, означає українське слово "мак" як рослину. У той же час позначення Kavamak і, відповідно, його складова "мак" виконано англійською мовою, а рослина "мак" жодним чином не пов’язана з кавовою продукцією… Внаслідок додавання елементу "Мак" до свого позначення, ви усвідомлено або з необережності можете створити хибне уявлення про існування зв’язку з популярним та добре відомим брендом МакДональдз (McDonald’s)… Наш клієнт стурбований тим, що реєстрація та використання торговельної марки Kavamak становить порушення прав його інтелектуальної власності», – переконане адвокатське об’єднання «Дубинський і Ошарова». Також у своєму листі адвокати навіть запропонували кілька нових назв для кав’ярні хмельницьких бізнесменів.

Після претензій адвокатів кав’ярня прикрила останні три літери на вивісці. Сім’я Душкевичів планувала відкрити ще дві кав’ярні у місті. Але тепер вони не знають, що робити з назвою тієї однієї, яка працює. Вони також нагадали, що перший і єдиний ресторан McDonald’s відкрився у Хмельницькому лише у серпні 2021 року, тоді як їхня кав’ярня працює з 2018 року. Також бізнесмени розповіли, що пропонували замінити літеру a у назві закладу на знак _, однак адвокатів це не влаштувало.

Нагадаємо, у 2022 році McDonald’s відсудив у київського квіткаря 27 тис. грн за назву McFlower. Суд довів, що два бренди схожі і став на бік американської мережі, яка апелювала до того, що їхній бренд зареєстрований ще в 1995 році.

Подібний інцидент стався і з брендом «Старлінк», але в цьому випадку суд став на бік українця, бренд якого з’явився значно раніше за Starlink від компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска.