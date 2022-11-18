Печерський районний суд Києва задовольнив позов «МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд» до киянина Євгена Леськіва і державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» та визнав недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг. Судовий спір вівся довкола марки McFlower, яку використовує київський квіткар, пише в п’ятницю, 18 листопада, «Главком» з посиланням на рішення суду від 6 жовтня.

25 червня 2020 року «Укрпатент» зареєстрував торговельний знак McFlower за Євгеном Леськівим. Його дозволено використовувати у підприємницькій діяльності, зокрема, компонуванні квітів, ландшафтному дизайні.

Однак McDonald’s розгледів у цьому порушення закону. Зокрема, на думку позивача, люди можуть сплутати McFlower із відомою в усьому світі серію торговельних марок (понад 80) зі спільним словесним елементом Mc («Мак»). Американська компанія додала: вона присутня у багатьох країнах, в Україні її торговельні марки зареєстровані у 1995 році. Тобто набагато раніше, аніж спірний торговельний знак.

Водночас киянин просив суд відмовити у позові. Пояснив, що не використовує торговельну марку McFlower у спорідненій з позивачем сфері. Цей бренд використовується виключно при продажі квітів та ніяким чином не може вводити покупців в оману, оскільки McDonald’s не є відомою компанією з продажу квітів та ніколи цим не займався.

Натомість аргументи суду зіграли на користь американської компанії. Суд з’ясував, що елемент MC безперервно використовується понад 80 років із моменту створення компанії McDonald’s у 1940 році по всьому світові, включаючи територію колишнього СРСР та України.

Крім цього, суд узяв до уваги висновок судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 21 грудня 2020 року. Згідно з нею, торговельна марка McFlower «є схожою настільки, що її можна сплутати з належною «МакДональдз Інтернешенл Проперті Компані, Лтд» добре відомою торговельною маркою Mc». Також спірна торгова марка може ввести в оману людей щодо послуг, які надає компанія McDonald’s.

Окремо суд постановив стягнути з Леськіва 26 923,50 грн витрат на користь американської «МакДональдз Інтернешнл Проперті Компані, Лтд». Крім того, суд зобов’язав «Укрпатент» анулювати свідоцтво на товарний знак McFlower.

Інформації про подання апеляції на це рішення немає.