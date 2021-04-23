Львів і далі залишається у «червоній» карантинній зоні. Культурні події у Львові є, але відбуваються вони у безпечному режимі онлайн. Підказуємо що і де можна переглядати 23-25 квітня.

Благодійний концерт «Зроби cOver Хоткевича!»

Палац Гната Хоткевича збирає гроші для облаштування на нижньому поверсі галерею «ХотАртХол», де зможуть експонувати артпроекти мультимедійного та об’ємного мистецтв. Для такої потреби львівські виконавці влаштовують онлайн концерт. Програма об'єднає Соломію Чубай, Олександра Главацького та джазовий гурт ShockolaD. Концерт наживо був 22 квітня, але відео доступне і надалі, тому можна його переглядати і долучатися до ініціативи на на Facebook-сторінці Палацу. Деталі за посиланням.

«Насправді, це буде експеримент, тому що я вперше буду співати з гуртом ShockolaD, буду співати їхні твори, а вони будуть грати мої, з проектів «Поети» і «Колискові для Олекси», — розповіла співачка Соломія Чубай.

Вистава «Земля-Пісня» на основі давніх українських пісень

Театральний центр «Слово і голос» виставить свою постановку «Земля-Пісня». У цьому дійстві режисерка і співачка Наталія Половинка зібрала найдавніші українські пісні Поділля, Полісся, Полтавщини, Подніпров’я та Галичини. Онлайн-показ шукайте у неділю, 25 квітня, о 20:00 на Facebook-сторінці Слово і Голос, а також на YouTube-каналі.

Фестиваль українських театрів

Три львівські театри беруть участь у Міжнародному онлайн фестивалі «Схід-Захід». Упродовж цього тижня, від 18 до 26 квітня, можна безкоштовно переглянути виставу «Божественна комедія» театру «І люди, і ляльки», «HOMOSAPIENS!Sapiens!» вільного театру «Око» та «Святкові сни» Львівського театру ляльок. Усі трансляції шукайте на сайті фестивалю.

«Зараз оцей період, коли вистави існують у форматі онлайн, він не дасть людям забути, що взагалі театр існує. І коли вони будуть переглядати, згадають: а є ж театри, можна буде піти після карантину. Бо всі театри зараз працюють у репетиційному форматі і готуються для того, щоб прийняти глядача», — сказав директор-художній керівник театру «І люди, і ляльки» Олексій Кравчук.

Музика австрійського класика Йозефа Гайдна

Дві симфонії і фортепіанний концерт Йозефа Гайдна виконають українська піаністка з Німеччини Катерина Тітова, симфонічний оркестр філармонії та польський диригент Вінсент Козловський. Онлайн-трансляція буде доступна у неділю, 25 квітня, о 18:00 на філармонійному YouTube-каналі. Детальнішу інформацію знайдете тут.

Курбасівська вистава «Ножі в курях, або Спадок мірошника»

Театр імені Леся Курбаса кличе на виставу «Ножі в курях, або Спадок мірошника». Ця п’єса шотландського драматурга — про зіткнення світоглядів. Сюжет розвивається довкола молодої жінки, яка прагне віднайти себе, її чоловіка орача, який живе у традиційному світі, та мірошника із сучасними поглядами. Дивіться онлайн у суботу, 24 квітня, о 19:00 на Facebook та Youtube-каналі театру Курбаса.

«Макбет» по-заньківчанськи 1992 року

Архівну виставу презентує театр Марії Заньковецької. У неділю, 25 квітня, о 19:00 покажуть поставновку режисерки Алли Бабенко «Макбет» 1992 року. У головній ролі впізнаєте актора Богдана Козака. Дивіться на сторінці театру у Facebook.

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