Проект «Від Романа до Йордана»

Різдвяні свята у Львові щороку починаються із мистецького проекту «Від Романа до Йордана». Десяток молодих митців 1 грудня відкрили виставку у Центрі митрополита Андрея Шептицького. Пропонують ікони та авторські прикраси з етнічним колоритом на противагу китайському кічу. Деталі про подію шукайте тут.

«Jazz Bez» буде!

Двадцятий за рахунком фестиваль музики свободи «Jazz Bez» відбудеться у кількох містах України та у польському Перемишлі. У Львові джазуватимуть від п'ятниці до неділі, 4-6 грудня, з концертами, майстер-класами та лекціями. На головні події скликають в ENIOEventSquare 5 та 6 грудня. Вхід на усі події безкоштовний, також концерти транслюватимуть онлайн. На меломанів чекають музиканти з України, Польщі, США та Нігерії. Один із хедлайнерів — джазмен Ray Brown-молодший.

«До Львова приїде син Елли Фіцджеральд, його звати Реймонд Браун-юніор, ми ж кажемо Рей Браун. Це є поважний чоловік, йому 71 рік і ми маємо щастя вітати сина королеви джазу у Львові», — запросила на подію ведуча фестивалю Марта Більська.

З програмою можна ознайомитися тут.

Режисер Заза Буадзе презентує драму «Мати апостолів»

Фільм «Мати апостолів» вийшов у прокат від четверга, 3 грудня. Події розгортаються у 2014 році. Український військовий літак зазнає катастрофи і падає на Донбасі. Мама пілота Софія Павлівна вирушає у цю гарячу точку, щоби знайти сина. Вона вірить, що він живий. У головних ролях стрічки знялися Богдан Бенюк і львівська співачка Наталія Половинка. Трейлер доступний за посиланням.

Четверо Романів в «Арт-галереї мадам Пальмгрен»

Кілька років до своїх іменин львівські художники відкривають колективну виставку. В «Арт-галереї мадам Пальмгрен» свій живопис та скло демонструють Романи — Опалинський, Дмитрик, Яців і Хрущ. Також додали твори відомих класиків — Романа Сельського та Романа Турина із приватної колекції.

«Вже багато років ми цю традицію підтримуємо. А минулого року ми її пропустили і рік не вдався: всесвітня криза економічна, пандемічна. І ми вирішили відновити цю традицію, щоб рік і життя продовжувалося нормально», — пожартував заслужений художник України Роман Опалинський.

Деталі шукайте за посиланням.

Концерт «Диригенти. Українською»

Чайковському 180 років. День народження цього композитора відсвяткують у Львівській філармонії проектом «Диригенти. Українською». У п'ятницю, 4 грудня, на сцену вийдуть симфонічний філармонійний оркестр та львівський диригент Ігор Муравйов із піаністом Андрієм Макаревичем. Виконають усі три частини фортепіанного концерту Петра Чайковського, а ще твори Моцарта і Колесси. Більше інформації за посиланням.