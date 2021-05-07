Фарс із французьким присмаком.

У театрі ім. Марії Заньковецької – прем'єра комедії «Віват, Бушон». Бушон – це начебто невелике містечко, воно вміло тринькає гроші з бюджету Євросоюзу для неіснуючих проектів. Аж раптом до них їде державний ревізор. Перший показ цієї вистави – у суботу, 8 травня, наступні прем'єри – 16 та 29 травня. Деталі знайдете за посиланням.

Гаївки у Тустані.

Якщо вам захотілося виїхати на природу, то «Гаївки у Тустані» – подія саме для вас. Організація «Спадщина» запрошує разом поспівати і поводити гаївки поблизу історичних скель, де у Середньовіччі височіла фортеця Тустань. Гостей чекають у суботу, 8 травня, від 16:00 біля церкви Святого Миколая в селі Урич.

Детальніша інформація тут.

Троє Одрехівських в одному мистецькому просторі.

У Національному музеї відкрили виставку трьох поколінь відомих львівських скульпторів – Василя, Володимира і Василя-молодшого Одрехівських. Кожен із них презентує іншу епоху у мистецтві та різну творчу мову. Експозицію присвятили 100-річчю від дня народження Василя-старшого Одрехівського, лемка з походження.

«Це виставка і про нашу творчість, і ми би хотіли, щоб побачили навіть ширше: це три покоління, які проблеми мистецькі ставилися в один період часу, які в другий період, і які нині – в 20-ті роки нашого часу», – запросив скульптор, ректор Львівської академії мистецтв Володимир Одрехівський.

Інформація про подію – за посиланням.

У підземеллі – реліквії XII-XV століть.

Реліквії княжих часів можна побачити у підземеллі Гарнізонного храму Петра і Павла. Від четверга, 6 травня, там відкрили виставку натільних хрестів-енклопіонів та медальйонів-іконок XII-XV століть. Вони належали приватним колекціонерам, які подарували збірку цьому храму.

Відкриття сезону ретро-автівок.

У суботу, 8 травня, ретро-авто-фан-клуб «ЗаЗ Козак» відкриває новий сезон. У FESTrepublic відвідувачі зможуть безкоштовно оглянути виставку раритетних машин, побачити конкурс елеганції серед екіпажів і потанцювати на ретро-вечірці у британському стилі. Також влаштують автопробіг на 140 км. Більше інформації знайдете за посиланням.

Прем'єра «Top girls» (18+).

Модельне дефіле, ексцентричні костюми та хоррор-сцена – цим вражатимуть глядача на свіжій виставі у Театрі ім. Лесі Українки. У суботу, 8 травня, там буде прем'єра постановки «Top girls» (18+). Історії жінок супроводжуватиме різна музика – від джазу до церковного хоралу та сучасної електроніки.

Більше інформації про подію – за посиланням.

Відкрили Музей модернізму

Львівська галерея мистецтв відкрила Музей модернізму. Він ламає стереотипи і показує, що наше місто насправді йшло в ногу з європейськими авангардними тенденціями. Експозицію із творами львівських художників ХХ ст. можна оглянути від середи, 5 травня, на вул. Коперника, позаду Палацу Потоцьких.

«Український модернізм зводився до київських чи харківських мистецьких нуртів. А тут ми показали абсолютно інший модерний контекст, контекст суто львівський», – розповів директор Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк.

Детальніша інформація за посиланням.

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