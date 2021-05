Кадр з мультфільму

Новий проект з Коломиї Hutsul Planet виклав відео «Дзеркало життя», третю, заключну серію анімаційних історій про гуцулів та Гуцульщину. Перші два мультики – «Аркан» та «Ой зацвіли фіалочки», прем’єри яких відбулися у квітні, сумарно зібрали на YouTube уже майже півмільйона переглядів.

У третій серії анімаційної історії гуцул із «Аркана» та гуцулка із «Ой зацвіли фіалочки» одружуються. Аніматори із Hutsul Art Production відтворили в «Дзеркалі життя» увесь колорит справжнього, традиційного, гуцульського весілля – з прикрашанням весільного деревця, зняттям вельона з нареченої, запальними танцями дружбів та дружок, грою троїстих музик.

Особливої атмосфери відео додає гурт трембітарів і, звісно ж, саме звучання трембіт, яке для альбому Hutsul Planet «Музика Гір» відтворив знаменитий на увесь світ гуцульський музикант та майстер народних інструментів Михайло Тафійчук.

«На жаль, усе частіше бачимо, як гуцульська культура не просто занепадає, а знецінюється, перетворюється у банальні речі… Головне завдання Hutsul Planet – зберегти ті унікальні традиції та звичаї, які жили сотні і сотні років, які передавалися з діда-прадіда – й дійшли до наших днів», – розповідає автор ідеї та засновник проекту Hutsul Planet Михайло Балух.

Hutsul Planet – новий проект із Коломиї Івано-Франківської області, який у квітні 2021 року випустив свій перший альбом під назвою The Music Of The Mountains / «Музика Гір». На створення цієї унікальної музичної збірки, записаної на студії звукозапису Metalworks Studios у Торонто (Канада), пішло кілька років. Над звуком «Музики Гір» працювала інтернаціональна команда із понад 200 музикантів.