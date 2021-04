Проект Hutsul Planet виклав у мережу першу серію анімаційної історії гуцулів Фантазія «Аркан».

«Arkan Fantasy / Фантазія “Аркан” – перша анімаційна прем’єра від нового проекту Hutsul Planet. Тиждень тому “гуцули” випустили свій дебютний альбом під назвою The Music Of The Mountains / “Музика Гір”. І, власне, Фантазія “Аркан” – одна із композицій, що увійшла до релізу», – повідомила артменеджерка проекту в коментарі «Укрінформу».

Аніматори із Hutsul Art Production мають амбітну ціль – намалювати своєрідну історію гуцулів. Анімаційні замальовки на музику Hutsul Planet не просто ілюструватимуть музичні композиції, а розповідатимуть про традиції, звичаї та колорит унікальної гірської етнічної групи українців.

Дебютний мультфільм-фантазія «Аркан» – це історія маленького гуцула, який виростає, переймаючи від батька життєвий досвід та традиції рідної землі. Символом таких знань у відео є бартка (традиційний гуцульський топірець), яку хлопчик отримує від старшого у сім’ї. Так він не просто готовий станцювати бойовий ритуальний танець гуцулів аркан, а й продовжити рід, розповідається на сторінці проекту у Facebook.

Hutsul Planet – новий проект із Коломиї Івано-Франківської області, який у квітні 2021 року випустив свій перший альбом під назвою The Music Of The Mountains / «Музика Гір». На створення цієї унікальної музичної збірки, записаної на студії звукозапису Metalworks Studios у Торонто (Канада), пішло кілька років. Над звуком «Музики Гір» працювала інтернаціональна команда із понад 200 музикантів.

Засновник проекту Hutsul Planet – Михайло Балух. Зараз Hutsul Planet уже працює над наступними двома альбомами, вихід яких заплановано ще цього року. На даному етапі проєкт співпрацює з відомим українським продюсером Юрієм Нікітіним.