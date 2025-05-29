Яцина не задекларував два житлові будинки, в яких жив із сім'єю

Колишній керівник головного управління Державної податкової служби Тернопільщини Михайло Яцина отримав підозру за внесення неправдивої інформації в декларації. Експосадовець не вказав житлові будинки та земельні ділянки, якими фактично користувався, в деклараціях за 2022 і 2023 рік. Неправдиві відомості виявило Національне агентство з питань запобігання корупції під час перевірки документів.

Слідчі ДБР ініціювали перевірку декларацій Михайла Яцини в 2025 році. Спеціалісти НАЗК виявили, що за 2022 рік посадовець вніс недостовірні відомості на понад 13,7 млн грн, а в декларації за 2023 рік – на понад 9,7 млн грн, повідомили в ДБР в четвер, 29 травня. Отож загалом Михайло Яцина приховав активів на суму понад 23,4 млн гривень.

Зокрема, колишній посадовець не задекларував два житлові будинки площею 290,6 м² та 64,6 м², власницею яких є його мати. Однак за свідченням сусідів, в яких він із родиною фактично проживав. Також в деклараціях не вказано земельні ділянки, на яких розташовані ці об’єкти. В пояснювальних записках Михайло Яцина заперечував, що він користується цією нерухомістю. Він додав, що лише наглядав за будинком, а його дружина на прохання його матері оплачували комунальні рахунки.

Працівники ДБР оголосили експодатківцю підозру за ч. 2 ст. 366-2 КК України (Умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 2 років.

Додамо, що у 2023 році Михайла Яцину звільнили з органів ДПС після затримання його заступника на хабарі у 5 тис. доларів. Через місяць посадовець почав стверджувати, що заяву на звільнення написав під тиском і подав позов до суду, щоб поновитися на посаді і отримати грошову компенсацію. Тернопільський окружний адміністративний суд 24 квітня поновив колишнього начальника податкової служби області Михайла Яцину на посаді.