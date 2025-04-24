Михайло Яцина (зліва) вважає своє звільненя незаконним

Тернопільський окружний адміністративний суд 24 квітня поновив колишнього начальника податкової служби області Михайла Яцину на посаді. Чиновника звільнили в 2023 році після того, як його заступника затримали на хабарі. Згодом Михайло Яцина почав стверджувати, що заяву на звільнення написав під тиском і подав позов до суду, щоб поновитися на посаді і отримати грошову компенсацію.

Про поновлення на посаді Михайла Яцини після судового засідання повідомив 24 квітня його адвокат Віталій Сідоров. Деталі справи захисник пообіцяв оприлюднити згодом після того, як отримає повний текст рішення суду.

Керівника державної податкової служби в Тернопільській області Михайла Яцину звільнили 5 січня 2023 року. Це сталося після того, як його заступника Сергія Бабія працівники ДБР затримали на хабарі в розмірі 5 тис. доларів. Після цього голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев закликав до звільнення не лише Бабія, але й усе керівництво тернопільської податкової служби.

Михайло Яцина написав заяву на звільнення, і його звільнили за згодою сторін. Однак пізніше чиновник стверджував, що не мав наміру звільнятися і написав заяву під тиском, пише «Погляд». Після звільнення Михайло Яцина оскаржив це рішення в суді. Його адвокатка Ірина Сідорова тоді заявляла, що він взагалі заяву на звільнення не писав.

Спочатку Тернопільський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні його позову. Однак Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові скасував це рішення, поновив його на посаді та зобов’язав виплатити йому компенсацію за вимушені прогули в розмірі понад 150 тис. грн. Це рішення Державна податкова служба України оскаржила в Верховному Суді, який скасував попередні рішення та направив справу на новий розгляд до Тернопільського окружного адміністративного суду.​ 24 квітня 2025 року суддя Тернопільського окружного адміністративного суду Петро Баб’юк ухвалив поновити Михайла Яцину на посаді керівника з виплатою йому грошової компенсації.

В управлінні ДПС в Тернопільській області наразі зазначили ZAXID.NET, що Михайло Яцина судився з центральним керівним органом податкової служби, а обласне управління виступало співвідповідачем. Наразі не відомо, чи за 10 днів ДПС подасть апеляційну скаргу на рішення Тернопільського окружного суду.

Додамо, що під час розгляду справи у Восьмому апеляційному суді його інтереси представляла тодішня адвокатка Ірина Сідорова, яку пізніше, в грудні 2024 року призначили суддею Львівського окружного суду.