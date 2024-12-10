Ірина Сідорова працювала адвокаткою до призначення 12 років

Адвокатку з Тернопільської області Ірину Сідорову призначили на посаду судді Львівського окружного суду. Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента 9 грудня. Ірина Сідорова є дружина колишнього керівника Тернопільської місцевої прокуратури, якого звільнили через підозру в отриманні хабаря.

Ірина Сідорова має адвокатський стаж 12 років. Разом з чоловіком останні роки проживала в Кременці, де й займалася адвокатською діяльністю. Про її призначення на посаду судді Львівського окружного суду також повідомив в соціальних мережах чоловік Віталій Сідоров.

«Це призначення – не просто офіційне визнання, а результат багатьох років наполегливої праці, високих моральних принципів і щирої відданості справедливості. Попереду на тебе чекають нові вершини, і я впевнений, що ти здолаєш їх із гідністю», – відзначив Віталій Сідоров.

Ірина Сідорова свою кандидатуру на посаду судді Львівського апеляційного суду подавала з 2019 році. Останній раз декларацію для подання на посаду судді заповнювала в березні 2024 року.

Додамо, що Віталія Сідорова зі скандалом звільнили з посади керівника Тернопільської місцевої прокуратури через вимагання хабаря в 2016 році. 12 травня 2016 року детективи НАБУ затримали трьох працівників органів прокуратури Тернопільської області за підозрою в одержанні неправомірної вигоди у розмірі понад 300 тис. грн. Двом із них – керівнику Тернопільської місцевої прокуратури та одному з керівників обласної – повідомили про підозру. Ця справа досі перебуває в судах. За інформацією сайту «20 хвилин» в 2020 році після розгляду апеляції у Хмельницькому її повернули в НАБУ. Після цього Віталію Сідорову змінили обвинувачення – із замаху на отримання хабаря на зловживання впливом.

12 листопада 2020 року Восьмий апеляційний суд Львова поновив Віталія Сідорова на посаді керівника Тернопільської місцевої прокуратури. Суд також стягнув з Тернопільської обласної прокуратури середній заробіток за увесь період вимушеного прогулу, а це приблизно 350 тис. грн. Адвокатом у цій справі була його дружина Ірина Сідорова.