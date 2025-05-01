Михайла Яцину звільнили з посади в 2023 році

Колишній керівник податкової Тернопільщини Михайло Яцина, якого нещодавно суд поновив на посаді, приховав від декларування понад 22,5 млн грн. Національне агентство з питань запобігання корупції провело перевірки декларації посадовця за 2022 і 2023 роки і виявило, що чиновник не вніс відомості про два будинки, в яких фактично проживав з сім’єю. Інформацію про порушення вже передали в ДБР для відкриття кримінального провадження.

За результатами проведення повної перевірки декларації за 2022 рік спеціалісти НАЗК виявили недостовірні відомості на понад 13,2 млн грн, а у декларації за 2023 рік – на понад 9,3 млн, зазначили в повідомленні НАЗК в четвер, 1 травня.

Зокрема, Михайло Яцина приховав інформацію про два будинки. Перший будинок площею 296 м2, другий набагато менший – 64,6 м2. Працівники НАЗК з’ясували, що власницею цих будинків, а також землі під ними є його матір. Михайло Яцина цю нерухомість не вніс в декларації, однак він, його дружина та доньки фактично проживали там.

«Під час перевірки встановлено, що власниця нерухомості нею не користувалася. Декларант заперечував факт користування майном, але НАЗК разом із Державним бюро розслідувань зібрало дані, які свідчать про протилежне», – зазначили в НАЗК.

Згідно з довідкою про результати перевірки декларації Михайла Яцини, він під час пояснення зазначив, що лише наглядав за будинком, а його дружина за проханням його матері оплачували комунальні рахунки. Однак з матеріалів кримінального провадження зрозуміло, що працівники ДБР опитали сусідів Яцини, які засвідчили, що його сім’я в будинку проживає з 2022 року. Також правоохоронці встановили трафік мобільного зв’язку і зафіксували, що чиновник, його дружина та родичі постійно здійснювали дзвінки з цього будинку і прилеглої території. Окрім того, голова ОСББ, на території якого розміщена квартира, де б мали проживати Яцина з сім’єю, зазначив, що чиновник з 2022 року там не живе.

В НАЗК зазначили, що висновки за виявленими ознаками кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366-2 КК України (Недостовірне декларування) скерували до ДБР, яке здійснює досудове розслідування за ознаками цього правопорушення.

Додамо, що Михайла Яцину звільнили з посади керівника податкової служби Тернопільщини в 2023 році після того, як його заступник вимагав і отримав хабар. Через місяць посадовець почав стверджувати, що заяву на звільнення написав під тиском і подав позов до суду, щоб поновитися на посаді і отримати грошову компенсацію. Тернопільський окружний адміністративний суд 24 квітня поновив колишнього начальника податкової служби області Михайла Яцину на посаді.