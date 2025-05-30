Кам’янка-Бузький районний суд Львівщини визнав майора винним у недбалому ставленні до військової служби. Він не доповів про порушення дисципліни підлеглими і їм безпідставно нарахували премії. Суд призначив майору 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2025 року, майор є начальником фінансово-економічної служби однієї з військових частин. У липні-серпні 2024 року він не доповів про порушення військової дисципліни чотирма підлеглими, які перебували на службі у нетверезому стані. Як наслідок, вони отримали загалом 65 тис. грн премії замість штрафу за адмінправопорушення.

У суді майор частково визнав свою провину. Він підтвердив, що ці військові дійсно були виявлені нетверезими і це його підлеглі, але заявив, що не мав обов’язку доповідати про це командиру.

Справу розглянув суддя Тарас Котормус, який відхилив заперечення військового, оскільки обов’язок начальника чи командира щодо доповіді старшому начальнику (командиру) передбачений Статутом внутрішньої служби ЗСУ. Суддя призначив майору 17 тис. грн штрафу за недбале ставлення до служби. Постанову ще можна оскаржити.