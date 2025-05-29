П’ятеро депутатів Ходорівської міської ради працевлаштовані у міськраді

Жидачівський районний суд оштрафував п’ятьох депутатів Ходорівської міської ради, які голосували за преміювання міського голови Олега Коцовського. Самого мера теж раніше штрафували за конфлікт інтересів під час голосування за подібне рішення.

Йдеться про керівницю відділу освіти Наталію Калинець, спеціаліста відділу архітектури Ігоря Хруща, спеціалістку юридичного відділу Роксолану Мудру, секретарку міськради Марію Гавінську і керівника МКП «Ринок» Тараса Шведа. Всі вони паралельно є депутатами Ходорівської міської ради.

Як вказано у матеріалах суду, справа стосується участі депутатів у двох засіданнях Ходорівської міської ради – 14 грудня 2023 року і 19 грудня 2024 року. Тоді депутати проголосували за рішення, що передбачало преміювання міського голови. Оскільки депутати працевлаштовані в міській раді й безпосередньо підпорядковуються міському голові, перед початком голосування вони повинні були оголосити про конфлікт інтересів, утім не зробили цього. Тому поліція зареєструвала адмінпорушення законодавства щодо запобігання корупції.

Справи щодо всіх депутатів розглядав Жидачівський районний суд, який оштрафував усіх п’ятьох порушників на суму від 3400 грн до 6800 грн. Ці постанови можна оскаржити в апеляції.