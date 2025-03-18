Олена Мацько є в.о. міського голови Добромильської міськради

Виконуючу обов’язків мера Добромиля Олену Мацько суд оштрафував за конфлікт інтересів при нарахуванні премій та надбавок для самої себе. Вона не повідомила НАЗК про конфлікт інтересів при підписанні та затвердженні документів, через що отримала 5100 грн штрафу.

Як вказано у постанові Старосамбірського райсуду Львівщини, яку оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2025 року, в.о. мера Добромиля Олена Мацько не повідомила НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції) про наявність конфлікту інтересів при підписанні та затвердженні платіжних відомостей про нарахування собі премій та надбавок протягом 2024 року.

Цю справу розглянув суддя Артем Титов, який дослідив усі матеріали. Він встановив, що наприкінці серпня 2023 року загинув мер Добромиля, після чого повноваження міського голови тимчасово поклали на секретарку міськради Олену Мацько.

Відповідно до рішення Добромильської міської ради, в.о. міського голови у 2024 році встановлено надбавку за виконання особливо важкої роботи в розмірі до 50% з урахуванням надбавок за ранг та вислугу років, а також щомісячну премію в розмірі до 100% за фактично відпрацьований час, а також з нагоди державних і професійних свят та ювілейних дат в розмірі середньомісячної заробітної плати.

Проте під час підписання та затвердження платіжних відомостей посадовиця не повідомляла НАЗК про конфлікт інтересів. Щодо неї склали адмінпротокол за ст. 172-7 КУпАП. У суді вона визнала свою провину.

Суддя призначив їй 5100 грн за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Постану ще можна оскаржити.