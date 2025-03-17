59-річний голова Сокільницької ОТГ Тарас Сулимко

Голова Сокільницької територіальної громади (ОТГ) біля Львова Тарас Сулимко подав до НАЗК свою декларацію за 2024 рік. Торік подружжя отримало близько 1,3 млн грн доходів.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2024 році зарплата Тараса Сулимка у Сокільницькій сільраді становила мільйон гривень, що приблизно на 100 тис. грн більше, ніж у 2023 році. Дружина посадовця Ірина працює у відділі освіти цієї сільради та вказує 236 тис. грн зарплати, ще 25 тис. грн вона отримала від підприємницької діяльності. Тарас Сулимко отримав також 76 тис. грн за купівлю електроенергії за зеленим тарифом.

Подружжя декларує відсутність жодних заощаджень (грошових активів) станом на кінець 2024 року. Торік, як і протягом повномасштабної війни, подружжя не купувало нової нерухомості. Сулимко є власником ділянки та будинку (114,9 м2) у Сокільниках, однієї ділянки у Городку та двох у селі Орявчик. Єдине авто подружжя – Nissan Primastar 2004 року випуску.

Нагадаємо, що у 2020 році на виборах голови Сокільницької ОТГ біля Львова переміг сільський голова Сокільників Тарас Сулимко, який кандидував від «ЄС». Він був членом Студентського братства, Народного Руху та у 2014-2015 роках був учасником АТО.

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.