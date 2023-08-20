Петро Куляс розбився на автомобілі за 15 км від Добромиля

У неділю, 20 серпня, в аварії загинув міський голова Добромиля, 46-річний Петро Куляс. Він розбився на власному автомобілі, який в’їхав у дерево.

«Дорога Добромильська громадо! Сьогодні трагічно загинув міський голова Добромильської громади Куляс Петро Петрович. Нестерпно писати про Петра Петровича в минулому часі і неможливо повірити, що це сталося насправді. Нам залишаються лише світлі спогади про людину, яка залишила після себе добрі справи, і ці спогади завжди будуть сильніші за смерть», – повідомили на сторінці Добромильської територіальної громади.

Як уточнила ZAXID.NET секретар міськради Добромиля Олена Мацько, Петро Куляс загинув в аварії близько 7 ранку. Його автомобіль в’їхав в дерево в селі Зоротовичі за 15 км від Добромиля. Водій загинув відразу, пасажирів в машині не було.

Про чин парастасу та похорону повідомлять згодом.

Петро Куляс став керівником Добромильської міської територіальної громади у 2021 році. До цього він з 2010 року був сільським головою Новоміської об’єднаної територіальної громади. За освітою – вчитель математики та інформатики.

Зазначимо, що у 2020 році попередній мер Добромиля Юрій Петрик помер через хворобу у віці 50 років. А у 2013 році загинув колишній міський голова Добромиля Петро Турко, його авто перекинулося у став.