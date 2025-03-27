Ірина Маринець очолює Яворівську ЦРЛ

Яворівський райсуд Львівщини визнав директорку Яворівської центральної районної лікарні (ЦРЛ) Ірину Маринець винною у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при підписанні наказів про преміювання сина та чоловіка. За адмінправопорушення їй призначили 3400 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2025 року, очолюючи Яворівську ЦРЛ, Ірина Маринець кілька разів підписувала накази про преміювання працівників лікарні, серед яких був її син та чоловік. Премії становили від 650 до 3000 грн. Директорка лікарні не повідомляла мера Яворова про конфлікт інтересів під час підписання наказів про призначення премій своїм рідним, чим вчинила адміністративне правопорушення, що передбачене ст.172-7 КУпАП.

У матеріалах справи також вказано, що лікарка у грудні 2024 року скасувала кілька підписаних раніше наказів про преміювання, щоб уникнути відповідальності за реальний конфлікт інтересів.

Цю справу розглянув суддя Дмитрій Поворозник, який розглянув усі матеріали та врахував, що посадовиця визнала свою провину. Суддя призначив їй 3400 грн штраф зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.