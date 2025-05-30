Келлог зазначив, що Росія досі не надала свій список умов для припинення війни

Президент США Дональд Трамп готовий пообіцяти російському диктатору Владіміру Путіну не розширювати НАТО на схід, включно з Україною, якщо така вимога стане умовою закінчення війни. Про це заявив спецпосланець президента США щодо України генерал Кіт Келлог в ефірі телеканалу ABC News 29 травня.

«Я думаю, що це цілком справедливе занепокоєння (Росії – ред.), і ми неодноразово про це говорили. Вони (росіяни – ред.) говорять не лише про Україну. Вони згадують і Грузію, і Молдову. І ми кажемо: добре, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО, наближаючись до вашого кордону. Це проблеми безпеки для них», – відповів спецпосланець.

Окрім того, Кіт Келлог зазначив, що вступ України до НАТО не є на порядку денному, і цю позицію, окрім США, також поділяють щонайменше чотири країни-члени Альянсу.

«Потрібно, щоб усі 32 країни погодилися на вступ (України до НАТО – ред.). І ми бачили, як інші країни кажуть: ні, ми не дуже впевнені в цьому», – сказав Келлог.

Спецпосланець Трампа додав, що на другому раунді мирних переговорів між РФ та Україною, який запланований на 2 червня в Стамбулі, також будуть присутні безпекові радники зі США, Франції, Німеччини та Великої Британії. Келлог зазначив, що Росія досі не надала Україні та США свою версію так званого «меморандуму» для припинення війни. З його слів, такі дії Росії є перешкодою для проведення переговорів, оскільки на основі обох документів США планують шукати консенсус.

Нагадаємо, 27 травня Кіт Келлог повідомив, що США отримали від України список з 22 пунктів для припинення війни. Спецпосланець Трампа відмовився розголошувати детальний зміст документа з українськими умовами, утім відзначив, що план є «хорошим».