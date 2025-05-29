Момент ураження РЕБ-станції ЗС РФ

Оператори Сил безпілотних систем завдали удару по російській станції зі складу комплексу радіоелектронної боротьби РБ-301Б «Борисоглєбськ-2». Про це повідомила пресслужба СБС в телеграмі 29 травня.

Зазначається, що ворожу ціль виявили бійці 413-го батальйону «Рейд» СБС. Станцію вдалось уразити з відстані близько 70 км від лінії фронту.

«“Борисоглєбськ-2” – один із найсучасніших російських комплексів РЕБ, призначений для ведення радіорозвідки та придушення широкого спектра систем зв’язку, управління та навігації противника. Зокрема, комплекс активно використовують для боротьби з БпЛА. Він вважається одним з ключових засобів РЕБ в арсеналі ЗС РФ, що робить його пріоритетною ціллю», – ідеться в повідомленні.

У Силах безпілотних систем зауважили, що через технологічну складність «Борисоглєбська-2», втрата кожної такої станції є суттєвою для російської армії.

Раніше ZAXID.NET писав, що бійці Сил безпілотних систем знищили ешелоновану систему протиповітряної оборони окупантів, що складалася з трьох зенітно-ракетних комплексів: ЗРК «Тор», ЗРК С-300 та ЗРК «Бук-М3».