День домашнього кіно у Центрі міської історії.

У п'ятницю, 22 жовтня, кіноманів запрошують у Центр міського кіно на День домашнього кіно. Саме цього дня в усьому світі відзначають Свято аматорських фільмів. Львів'яни зможуть подивитися стрічки та кадри з міського медіаархіву, які зняті на плівку. А ще буде нагода поспілкуватися з авторами і героями віднайдених фільмів. Показ є частиною виставки «Суспільство з кіноапаратом», яка доступна для огляду.

«Більшість фільмів нашої колекції походить із другої половини ХХ ст. І говорячи про колекцію, ми в міському медіаархіві Центру міської історії, станом на зараз, зібрали понад 70 таких стрічок із родинних збірок», – розповів куратор виставки Олександр Маханець.

Деталі знайдете тут.

Експрес-екскурсії музеєм.

Музей для тих, хто зовсім не має часу. Національний музей ім. Андрея Шептицького запрошує щосуботи на експрес-екскурсії постійною експозицією. Лише за 30-40 хвилин ви встигнете почути найцікавіше і побачити найбільші скарби українського мистецтва. Які таємниці приховує Богородчанський іконостас та оригінали Тараса Шевченка? Що використовували панянки у XVII ст. замість сучасних інстаграм-фільтрів? Відповіді на ці запитання отримають відвідувачі експрес-екскурсії. Більше інформації за посиланням.

Творчий шлях Володимира Лободи – в одній виставці.

Галерея мистецтв запрошує на виставку «Людська комедія» одного з найяскравіших художників українського андеґраунду кінця 1960-початку 1990-х років Володимира Лободи. Вперше у Львові глядачі побачать його каменепластику та ранній живопис із народними архетипами, давньо міфологією та класичним авангардом.

«У цей час, коли малювали багато художників Леніна і соцреалізм, Володимир Лобода робив у творчості цю неймовірну еротику, він робив секс, любов до життя, любов до природи», – розповів співкуратор виставки Андрій Кісь.

«Аж на цій виставці людям мало би стати зрозуміло, який довгий шлях Лобода пройшов внутрішньої мистецької культури для того, щоб дійти до цього останнього циклу», – додав співкуратор виставки Богдан Мисюга.

Більше інформації знайдете тут.

Музичний фестиваль ім. Владислава Любомирського.

У філармонії – Фестиваль імені Владислава Любомирського. Від 22 до 26 жовтня там відбуватимуться відкриті концерти, присвячені князю Владиславу Любомирському – композитору та меценату, який жив на зламі ХІХ-ХХ ст. На подіях у межах фестивалю звучатимуть твори українських та польських митців у виконанні іноземних солістів та симфонічного оркестру львівської філармонії. Детальніше тут.

«Фрагменти пам'яті» Віктора Жмака.

Львівський художник Віктор Жмак відкрив персональну виставку. Від 19 жовтня її можна оглядати в арт-салоні «Велес» на вул. Фредра. Митець цього разу показує глядачам полотна, створені впродовж трьох десятків років. Художник ділиться таємницями творчості і демонструє, як за цей проміжок часу змінилися його авторський почерк і техніка. Деталі тут.

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