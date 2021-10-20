Упродовж останніх чотирьох років Іван Остапович очолював Будинок органнної та камерної музики

Управління культури Львівської міської ради очолив Іван Остапович. На посаду він призначений із середи, 20 жовтня. Про це сьогодні зранку під час апаратної наради повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує прес-служба Львівської міської ради.

«Я підписав розпорядження про призначення Івана Остаповича начальником управління культури Львова. Іван дотепер працював директором Львівського органного залу. За час його керівництва органний зал показав унікальну позитивну динаміку реновацій, відновлення, став одним із вагомих центрів культури Львова. Думаю, що Івану вдасться перезапустити роботу управління культури, адже цей напрямок є одним із найважливіших для нашого міста», – зазначив мер Львова.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року Івана Остаповича обрали директором Львівського будинку органної та камерної музики. До другого етапу конкурсу допустили двох претендентів. Проте обрати директора вдалося не відразу.

У коментарі ZAXID.NET Іван Остапович повідомив, що наразі обов'язки директора Львівського будинку органної та камерної музики виконуватиме Тарас Демко, який до цього був заступником директора. Пізніше буде оголошено конкурс на призначення нового керівника.

Хто такий Іван Остапович?

33-річний Іван Остапович родом із Чернівецької області. Диригент, композитор, співзасновник громадської організації Collegium. Упродовж останніх чотирьох років очолював Львівський будинок органної та камерної музики.

Закінчив Львівську національну музичну академію ім. М. Лисенка по класу фагота та класу композиції. Навчався у Національній музичній академії України ім. П. Чайковського на кафедрі оперно-симфонічного диригування. Співзасновник і артистичний директор мистецької платформи Collegium Musicum, яка займається промоцією академічної музики та її виконавців. Працював другим диригентом Івано-Франківської обласної філармонії. Був учасником режисерсько-драматургічної лабораторії в Львівському академічному театрі ім. Леся Курбаса.

Він є засновником оркестру Collegium Musicum, нині – Ukrainian Festival Orchestra та співавтором стратегії Ukrainian Live з промоції української класичної музики в Україні та світі, а також – одним з ініціаторів відновлення історичного Галицького Музичного Товариства у 2020 році. Також він є артистичним керівником проекту Ukrainian Live Classic – першого мобільного додатку з українською класичною музикою. Пише власну музику, у 2019 році відбулася прем’єра його твору «Songs of Love» для струнного оркестру.

Лауреат державної премії імені Ревуцького та лауреат першої премії всеукраїнського конкурсу диригентів у Херсоні. У 2019 році нагороджений відзнаками Міністерства культури України за проект «Пінзель.Ukrainian Live у Годовиці» та Міжнародної асоціації фестивалів за проект «Ukrainian Live Tour. Повернення української класики».

Як диригент виступав із Національним заслуженим симфонічним оркестром України, камерним оркестром Рівненської філармонії, камерним оркестром Тернопільської філармонії, Симфонічним оркестром INSO-Lviv, камерним хором Cantus (Ужгород). Співпрацював із Академічним симфонічним оркестром м. Мальме (Швеція), камерним оркестром м. Каунас (Литва), Одеським національним симфонічним оркестром.

Зазначимо, що у січні 2020 року управління культури ЛМР очолила Христина Береговська, але на цій посаді вона пробула недовго. Після цього повноцінного керівника управління не мало.