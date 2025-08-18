Філософа Григорія Сковороду називають «українським Сократом»

Григорій Сковорода є визначним українським філософом, у біографії якого є чимало невідомого та загадкового. Ми досі достеменно не знаємо, як виглядав мислитель, а також дискутуємо про те, чи справді він передбачив власну смерть та викопав собі могилу.

Думки Григорія Сковороди ставали крилатими висловами, які не втрачають актуальності й зараз. Сайт Ostiva.ua опублікував підбірку афоризмів філософа про щастя, знання, свободу, любов та життя.

Пропонуємо прочинати 25 афоризмів Григорія Сковороди:

Без ядра горіх ніщо, так само як і людина без серця.

Краще голий та правдивий, ніж багатий та беззаконний.

Ні про що не турбуватись, ні за чим не турбуватись – значить не жити, а бути мертвим, адже турбота – рух душі, а життя – се рух.

Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю.

Не все те отрута, що неприємне на смак.

Добрий розум робить легким будь-який спосіб життя.

Бери вершину – і матимеш середину.

З усіх утрат втрата часу найтяжча.

Скільки зла таїться всередині за гарною подобою: гадюка ховається в траві.

Ти не можеш віднайти жодного друга, не нашукавши разом з ним і двох-трьох ворогів.

У тих, хто душею низький, найкраще з написаного і сказаного стає найгіршим.

Уподібнюйся пальмі: чим міцніше її стискає скеля, тим швидше і прекрасніше здіймається вона догори.

О, коли б ми в ганебних справах були такі ж соромливі і боязкі, як це часто ми буваємо боязкі і хибно соромливі у порядних вчинках!

Не досить, щоб сяяло світло денного сонця, коли світло голови твоєї затьмарене.

Немає нічого небезпечнішого за підступного ворога, але немає нічого отруйнішого від удаваного друга.

Мудрець мусить і з гною вибирати золото.

Хіба не любов усе єднає, будує, творить, подібно до того, як ворожість руйнує?

Природа прекрасного така, що чим більше на шляху до нього трапляється перешкод, тим більше воно вабить, на зразок того найшляхетнішого і найтвердішого металу, який чим більше треться, тим прекрасніше виблискує.

Чи знаєш ти, яких ліків вживають ужалені скорпіоном? Тим же скорпіоном натирають рану.

Тоді лише пізнається цінність часу, коли він втрачений.

Як нерозумно випрошувати те, чого можеш сам досягти!

Коли ти твердо йдеш шляхом, яким почав іти, то, на мою думку, ти щасливий.

Коли не зможу нічим любій вітчизні прислужитись, в усякому разі з усієї сили намагатимуся ніколи ні в чому не шкодити.

Всяка їжа і пиття смачні й корисні, але треба знати час, місце і міру.

Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися, хоча б зовні він і здавався бездіяльним.

Раніше ZAXID.NET розповідав біографію Григорія Сковороди та історії, що з ним пов’язані.