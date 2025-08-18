Любов виникає з любові: афоризми Григорія Сковороди, з яких черпають мудрість сучасники
Філософа Григорія Сковороду називають «українським Сократом»
Григорій Сковорода є визначним українським філософом, у біографії якого є чимало невідомого та загадкового. Ми досі достеменно не знаємо, як виглядав мислитель, а також дискутуємо про те, чи справді він передбачив власну смерть та викопав собі могилу.
Думки Григорія Сковороди ставали крилатими висловами, які не втрачають актуальності й зараз. Сайт Ostiva.ua опублікував підбірку афоризмів філософа про щастя, знання, свободу, любов та життя.
Пропонуємо прочинати 25 афоризмів Григорія Сковороди:
- Без ядра горіх ніщо, так само як і людина без серця.
- Краще голий та правдивий, ніж багатий та беззаконний.
- Ні про що не турбуватись, ні за чим не турбуватись – значить не жити, а бути мертвим, адже турбота – рух душі, а життя – се рух.
- Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю.
- Не все те отрута, що неприємне на смак.
- Добрий розум робить легким будь-який спосіб життя.
- Бери вершину – і матимеш середину.
- З усіх утрат втрата часу найтяжча.
- Скільки зла таїться всередині за гарною подобою: гадюка ховається в траві.
- Ти не можеш віднайти жодного друга, не нашукавши разом з ним і двох-трьох ворогів.
- У тих, хто душею низький, найкраще з написаного і сказаного стає найгіршим.
- Уподібнюйся пальмі: чим міцніше її стискає скеля, тим швидше і прекрасніше здіймається вона догори.
- О, коли б ми в ганебних справах були такі ж соромливі і боязкі, як це часто ми буваємо боязкі і хибно соромливі у порядних вчинках!
- Не досить, щоб сяяло світло денного сонця, коли світло голови твоєї затьмарене.
- Немає нічого небезпечнішого за підступного ворога, але немає нічого отруйнішого від удаваного друга.
- Мудрець мусить і з гною вибирати золото.
- Хіба не любов усе єднає, будує, творить, подібно до того, як ворожість руйнує?
- Природа прекрасного така, що чим більше на шляху до нього трапляється перешкод, тим більше воно вабить, на зразок того найшляхетнішого і найтвердішого металу, який чим більше треться, тим прекрасніше виблискує.
- Чи знаєш ти, яких ліків вживають ужалені скорпіоном? Тим же скорпіоном натирають рану.
- Тоді лише пізнається цінність часу, коли він втрачений.
- Як нерозумно випрошувати те, чого можеш сам досягти!
- Коли ти твердо йдеш шляхом, яким почав іти, то, на мою думку, ти щасливий.
- Коли не зможу нічим любій вітчизні прислужитись, в усякому разі з усієї сили намагатимуся ніколи ні в чому не шкодити.
- Всяка їжа і пиття смачні й корисні, але треба знати час, місце і міру.
- Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися, хоча б зовні він і здавався бездіяльним.
