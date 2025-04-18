Кабінет міністрів розширив можливості аграріїв щодо будівництва овочесховищ у межах програми «Доступні кредити 5-7-9%». Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні 18 квітня. Про це повідомило міністерство аграрної політики.

Відтепер агровиробники, що інвестують у будівництво овочесховищ і картоплесховищ, зможуть скористатися державною підтримкою у вигляді компенсації відсоткової ставки за кредитами – до 150 млн грн, як і підприємства тваринницької та переробної галузей.

За даними Мінагрополітики, через війну та знищення інфраструктури в Україні дефіцит сховищ збільшився до 60%. Потреба у побудові сховищ становить 340 тис. тонн.

«Це посилення продовольчої безпеки країни, що дозволить знизити цінові коливання на овочі та фрукти в міжсезоння», – наголосив міністр Віталій Коваль.

За даними Мінагрополітики, у виробництві плодоовочевої продукції в Україні домінують малі фермерські господарства. На них припадало 94% обсягу овочів та 82% обсягу фруктів у 2022 році.

У 2023 році член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук заявляв, що в Україні немає браку овочів. Проблеми можуть бути лише з їхнім зберіганням.

Через відсутність належним чином обладнаних сховищ показники післязбиральних втрат плодоовочевої продукції в Україні можуть сягати 40-60%.

Для ефективного зберігання врожаю в Україні необхідно звести сучасні овочесховища, які зможуть вміщувати від 10 тис. до 20 тис. тонн продукції в кожній області.