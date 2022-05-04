На Хмельниччині аграріям дозволили використовувати дрони під час сільськогосподарських робіт. Для цього необхідно подати клопотання до районної військової адміністрації, а також до територіальної громади. Зазначимо, що з початку війни, 24 лютого, в Україні заборонили використання цивільних безпілотників з метою безпеки.

Про дозвіл на використання безпілотників під час сільськогосподарських робіт повідомили в управлінні розвитку агропромислового комплексу Хмельниччини в середу, 4 травня.

Для цього необхідно отримати дозвіл районної військової адміністрації, на території якої будуть виконуватись сільськогосподарські роботи. У клопотанні необхідно вказати дату, час та місце роботи дронів. Опісля РВА передасть ці дані поліції, яка, в свою чергу, передасть інформацію дільничим інспекторам поліції та військовим.

Крім цього, за день до виконання сільськогосподарських робіт потрібно повідомити про них територіальну громаду.