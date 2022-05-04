Аграріям Хмельниччини дозволили використовувати дрони
Фермерам потрібно отримати дозвіл районної військової адміністрації
На Хмельниччині аграріям дозволили використовувати дрони під час сільськогосподарських робіт. Для цього необхідно подати клопотання до районної військової адміністрації, а також до територіальної громади. Зазначимо, що з початку війни, 24 лютого, в Україні заборонили використання цивільних безпілотників з метою безпеки.
Про дозвіл на використання безпілотників під час сільськогосподарських робіт повідомили в управлінні розвитку агропромислового комплексу Хмельниччини в середу, 4 травня.
Для цього необхідно отримати дозвіл районної військової адміністрації, на території якої будуть виконуватись сільськогосподарські роботи. У клопотанні необхідно вказати дату, час та місце роботи дронів. Опісля РВА передасть ці дані поліції, яка, в свою чергу, передасть інформацію дільничим інспекторам поліції та військовим.
Крім цього, за день до виконання сільськогосподарських робіт потрібно повідомити про них територіальну громаду.