Заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький виключає ймовірність дефіциту на курячі яйця, м'ясо птиці, молоко та овочі на внутрішньому ринку України. Про це він заявив у ефірі національного телемарафону, повідомила вранці у вівторок, 12 квітня, «Економічна правда».

Відповідаючи на запитання щодо загибелі 4 млн курей на птахофабриці «Чорнобаївська» агрохолдингу «Укрлендфармінг», заступник міністра повідомив, що до повномасштабного вторгнення Росії Україна експортувала до 40% яєць.

«У разі знищення цих об'єктів ми перш за все говоримо про скорочення експорту, але дефіциту на внутрішньому ринку не буде. Аналогічна ситуація з м'ясом птиці або виробництвом молока: ті втрати, які зазнали, можуть становити до 10-15%, і це, перш за все, стосується скорочення експорту, але не викличе дефіциту на внутрішньому ринку», – заявив Висоцький.

За його словами, цього року на заході та в центрі України буде збільшено площі під овочі, які входять до базового борщового набору – капуста, морква, буряк, картопля.

«Це дозволить перекрити часткове зменшення виробництва на Півдні та Сході для того, щоб усіх українців забезпечити відповідною овочевою продукцією», – наголосив він.