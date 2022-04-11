На одному з найбільших підприємств Європи з виробництва курячих яєць, птахофабриці «Чорнобаївська» у Херсонській області, яка входить до холдингу «Авангард» бізнесмена Олега Бахматюка, загинули вже близько 4 млн курей. Через це Херсонщина перебуває на порозі екологічної катастрофи, заявила в понеділок, 11 квітня, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, через російські обстріли перервалося електропостачання і господарство залишилося без можливості годувати птицю та вивозити готову продукцію. Попри небезпеку, працівники птахофабрики роздали близько 90 тис. курей та понад 1,4 млн яєць місцевому населенню та сусіднім фермам.

Денісова уточнила, що мертвих птахів поховали, намагаючись при цьому уникнути небезпеки бактеріального зараження, а також захистити підземні води та ґрунти від забруднення.

За словами Денісової, російські окупанти обікрали птахофабрику, винесли майже всю техніку та особисте майно працівників. Відновити роботу підприємства наразі неможливо.

Вона наголосила, що умисний напад, коли відомо, що він стане причиною випадкової широкої, довгострокової та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, є воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Денісова передала ці факти воєнних злочинів росії до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну та експертної місії, яку створили держави-учасниці ОБСЄ відповідно до Московського механізму.