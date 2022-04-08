Олександр Ржавський ніколи не приховував своїх проросійських поглядів

У Бучі на Київщині російські окупанти вбили колишнього народного депутата Олександра Ржавського, який не приховував проросійських поглядів та говорив про гуманність росіян. Про це повідомив журналіст Олександр Швець у Facebook.



За словами Швеця, чоловіка застрелили у власному будинку після того, як Ржавський відмовився налити горілки загарбникам, що зайняли його маєток.

«Олександр Ржавський, відомий бізнесмен, колишній народний депутат, кандидат у президенти України під час виборів 1999 року. Ніколи не приховував своїх проросійських поглядів. Категорично не вірив у збройне вторгнення Росії до України. У середині лютого говорив про гуманність росіян», – написав він.

За даними журналіста, під час окупації загарбники оселилися у великому маєтку екснардепа.

«Ржавський намагався порозумітися. Але одного разу обурився їхньою поведінкою та відмовився наливати горілку. Був одразу жорстоко застрелений. У його ж будинку. На очах людей», – повідомив Швець.

В одному зі своїх останніх постів у Facebook від 14 лютого Ржавський заперечував можливість звірств російських військ у разі окупації території України.

«Чому РФ не поводилась як фашисти в анексованому Криму? Чи вони хочуть спочатку захопити всю Україну повністю, а вже потім відправляти всіх до таборів? Чому з окупованого Криму поїхала незначна кількість людей?» – писав Ржавський.

Він додавав, що «я – українець і в будь-якому разі залишаюся у своїй країні, тут моя земля, моя сім'я, поховані мої пращури. А якщо мене окупанти утискатимуть, боротимуся з ними».

Ржавський був народним депутатом III скликання.

З квітня 2018 року очолював політичну партію «Всеукраїнське політичне об'єднання «Єдина Родина».