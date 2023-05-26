Допомогти реабілітації захисників може кожен / Фото «Agrola»

Тема підтримки військових є дуже актуальною під час війни. Суспільство бере активну участь у численних благодійних проєктах, підтримує гуманітарні ініціативи держави, бізнесу, благодійників, які скеровані на підтримку захисників.

Найбільше підтримки мають саме ті військові, які зараз стоять на полі бою. І це справедливо, проте важливо також віддавати належне нашим пораненим захисникам, які втратили можливість продовжувати боротьбу на фронті і зараз проходять відновлення в госпіталях, лікарнях, реабілітаційних центрах та своєю силою духу стають для кожного з нас прикладом стійкості, відваги та наполегливості.

Національний реабілітаційний центр «Незламні» («Unbroken») на базі Першого медоб'єднання Львова – найбільшої медичної установи України, до якої входять три лікарні – це унікальне місце, де постраждалі від війни отримують комплексну кваліфіковану медичну допомогу. Від початку повномасштабного вторгнення тут отримали лікування понад 11 тисяч поранених українців. Основними напрямками роботи Центру є реконструктивна хірургія, ортопедія і протезування. Пацієнтам не лише встановлюють протези, тут їх також виготовляють. Крім того, в Центрі займаються фізичною, психологічною та психосоціальною реабілітацією.

Підтримку роботи центру «Незламних» та допомогу пораненим воїнам повернутися до нормального життя взяв на себе бренд «Agrola», який від початку повномасштабної війни проти України реалізував багато власних гуманітарних проєктів, а сьогодні акцентує свою роботу на приверненні уваги суспільства до потреб наших поранених захисників. «Agrola» вже надає вагому фінансову допомогу для функціонування центру «Незламних», а відтепер ще й ініціює програму суспільної підтримки Центру «Незламних».

Купуючи хлібні вироби Торгової марки «Agrola», ви берете участь у підтримці роботи центру «Незламних». Вартість хлібних виробів від «Agrola» для вас не зростає, проте частина вартості перераховується у фонд відновлення наших ветеранів.

Шукайте вироби від «Agrola» в торгових мережах, в магазинах традиційного формату, обирайте улюблений хліб та підтримайте «Незламних»!

Незламні як ти!