Участь у забігу взяли як військові, так і цивільні

Національна академія сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного провела перший півмарафон, який приурочила до популяризації спорту та здорового способу життя. Це перша спортивна подія такого масштабу, яку провели на базі навчального закладу.

Як повідомила пресслужба Львівської міської ради, забіг відбувся у суботу, 19 липня, у Стрийському парку. Серед учасників було багато як військових, так і цивільних. До забігу долучився і начальник Академії сухопутних військ, полковник Роман Качур.

Фото Анастасії Смольєнко для Львівської міської ради

Учасники могли обрати одну з трьох дистанцій: півмарафонну (21,0975 км) та дві коротші (5 та 10 км). Це допомогло залучили бігунів різних вікових груп та з різним рівнів фізичної підготовки.