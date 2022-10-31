Вартість технічного обслуговування у «Львівгазі» варіюється залежно від параметрів газової мережі

Від початку 2019 року обслуговування мереж всередині будинків не входить у тариф за доставку газу. Таким чином власники чи балансоутримувачі будинку мають самостійно відповідати за стан своїх газових мереж та газових приладів і належно їх обслуговувати.

АТ «Львівгаз», що працює під брендом «Регіональної газової компанії», пояснює, де є межа відповідальності облгазу та споживачів, як правильно обслуговувати газову мережу, а також за яких умов облгаз може припинити газопостачання до будинку.

Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності (коротко – акт балансового розмежування) – це документ, який визначає межі відповідальності за газові мережі між оператор газорозподільної мережі (на Львівщині – «Львівгаз») та споживачами газу. Цей документ передбачає, що оператор ГРМ обслуговує газові труби та прилади лише до будинку – до виходу газової труби з землі на виключаючому пристрої.

На обслуговування цієї мережі – на аварійну, технічну служби та інших працівників, на паливно-мастильні матеріали, ремонт газової мережі тощо – закладені кошти в тарифі на доставку газу. Мережа та газові прилади всередині будинку – це вже відповідальність споживача, і витрати на їх обслуговування у тариф на доставку газу не закладені.

«У багатоквартирних будинках є кран на вході перед будинком, від якого йде мережа по будівлі, яку має обслуговувати балансоутримувач, приміром, ОСББ або ЖЕК. Згідно з законодавством, після підписання акту балансового розмежування він має підписати договір на обслуговування – наприклад, з “Львівгазом”. У квартирах так само є кран або лічильник, від якого йде мережа до газової колонки, котла чи плити. Її має обслуговувати власник квартири, також підписавши відповідний договір. Тоді ми розуміємо, що ці мережі обслуговуються, а отже, можемо подати сюди газ», – пояснює начальник львівського відділення АТ «Львівгаз» Павло Сербан.

Якщо власники чи балансоутримувачі будинку не підписали таких актів та договорів, каже він, то згідно з правилами безпеки систем газопостачання, оператор ГРМ не має права подавати їм газ. На Львівщині акти балансового розмежування підписали всі комунальні підприємства і лише половина ОСББ. У «Львівгазі» закликають підписати ці акти чимшвидше тих, хто цього ще не зробив, щоб забезпечити безперебійне газопостачання. Також варто провести технічне обслуговування мереж та газових приладів. Вартість такої послуги у «Львівгазі» варіюється залежно від параметрів газової мережі та наявних газових приладів.

Щоб домовитись про технічне обслуговування, варто зателефонувати у АТ «Львівгаз» за номерами 067 555 11 04, 032 290 71 04 або 067 33 32 104. Працівники служби проведуть консультацію та порадять, який саме пакет обслуговування найкраще пасуватиме в конкретному випадку. Після того, як ви замовляєте послугу технічного обслуговування, «Львівгаз» укладає з вами договір та може приступати до робіт. Вчасне технічне обслуговування газових приладів та огляд мережі допоможе уникнути аварій, витоків газу та поломок під час опалювального сезону.

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ZAXID.NET веде спецпроект спільно з «Львівгазом», що працює під брендом «Регіональної газової компанії». У розділі «Дім» ми розказуємо, як подбати про тепло в вашій оселі, витративши мінімум коштів.