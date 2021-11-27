Пам’ятник 227 полку НКВС розташовувався біля Калинівки Київської області

У суботу, 27 листопада, біля Калинівки Київської області активісти вуличного руху «Гонор», який складається, зокрема, з колишніх бійців полку «Азов» і «Національного корпусу», знесли пам'ятник чекістам. Це сталося у роковини Голодомору, повідомила сторінка «Трибуна – Бровари».

Перед знесенням пам'ятник розписали словами «НКВС – кати» та «Слава Україні». Зносили пам’ятник за допомогою вантажівки. Кам'яну брилу зіштовхнули з постамента і вона впала на землю.

«Трибуна – Бровари» зазначає, що пам'ятник неодноразово намагалися знести. Водночас спроби не були успішними, а всі написи, які на брилі залишали активісти, зникали. Ще до Революції гідності біля нього покладали квіти бійці розформованого підрозділу МВС «Беркут».

Пам'ятник був присвячений 227-му полку НКВС. За даними Інституту історії України НАН упродовж 1939 – 1941 років він депортував людей із українських земель і охороняв тюрми.

В Українському інституті національної пам’яті (УІНП) зазначали, що пам’ятник підлягає демонтажу згідно із законом про декомунізацію, який не передбачає винятків.

Калинівка розташована біля райцентру Бровари. Відстань від Броварів до Києва становить орієнтовно 25 км.